رسميًا - أسعار صادمة لتذاكر كأس الأمم الإفريقية في مصر

اللجنة المنظمة تكشف عن أسعار التذاكر كأس الأمم الإفريقية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 عن أسعار تذاكر مباريات المنافسات التي ستقام منتصف العام الجاري.

وتقام البطولة في مصر في الفترة ما بين 21 يونيو المقبل حتى 19 يوليو، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة الإفريقية.

ووفقًا لما كشفته اللجنة المنظمة أن هناك أسعار للمباريات الخاصة بمنتخب مصر، والمباريات الخاصة بالمنتخبات الأخرى.

وحددت اللجنة للمباريات التي لن يكون منتخب مصر طرفًا بها ستكون 100 جنيه للدرجة الثالثة شمال و300 جنيه للدرجة الثانية و500 جنيه للدرجة الأولى.

وفي المباريات التي سيكون بها منتخب مصر طرفًا، الثالثة شمال سيكون سعرها 200 جنبهًا، و400 جنيه للدرجة الثانية و600 جنيه للدرجة الأولى العلوية و2500 جنيه للمقصورة.

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ويستطيع المشجع الذي يحصل على تذكرة حضور مباراتين في نفس الملعب بنفس اليوم.

🎙️الأمير تركي بن خالد عضو شرف #النصر غاضب بشدة من أداء أحمد موسى لاعب الفريق. pic.twitter.com/XO8PyCeYTa

— موقع قول السعودي (@GoalSA) April 29, 2019