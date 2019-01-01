رسميًا - أسبريلا ينضم للشباب من الموسم المقبل

الشباب يدعم صفوفه في الموسم المقبل بصفقة قوية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن نادي الشباب السعودي، التعاقد مع الكولومبي دانيلو أسباريلا لاعب الفيحاء، بدءًا من الموسم المقبل، لتدعيم هجوم الليوث في الدوري السعودي.

وكان أسبريلا قد قدم مستوى مميز برفقة نادي الفيحاء، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأصبح محط أنظار الكثير من الأندية داخل السعودية.

وكشف الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن تعاقده مع دانيلو أسبريلا لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل.

وكتب النادي عبر حسابه الرسمي: "وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة الأستاذ خالد البلطان عقدًا احترافيًا مع اللاعب الكولومبي دانيلو أسبريلا لمدة موسمين، وذلك ابتداءً من الموسم الرياضي المقبل".

وأضاف: "بدوره تمنى الأستاذ خالد البلطان للاعب التوفيق في مهمته المقبلة مع الليوث وأن تكون مسيرة حافلة بالنجاحات والإنجازات بإذن الله".

وسجل أسبريلا مع الفيحاء في الموسم الحالي 6 أهداف بالدوري السعودي للمحترفين.