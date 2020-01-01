رسميًا .. أسامة نبيه مديرًا فنيًا للشعلة السعودي

أسامة نبيه في مهمة تدريبية جديدة

أعلن أسامة نبيه نجم الزمالك السابق ومدرب عام المنتخب المصري السابق، عن توليه تدريب نادي الشعلة السعودي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى.

وكان أسامة نبيه قد تولى منصب المدرب العام في جهاز منتخب مصر في فترة الأرجنتيني هيكتور كوبر الذي تأهل بالفراعنة إلى كأس العالم.

ويعد الشعلة من أندية الوسط في دوري الدرجة الأولى السعودي، ويسعى مسؤولو النادي في تحسين الأداء في الفترة المقبلة.

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وأكد نبيه في تصريحات لموقع "في الجول" المصري، اليوم الجمعة، أنه سيصطحب كلًا من محمد صبري وأحمد عبدالمقصود في الجهاز الفني.

وأضاف المدرب العام السابق لمنتخب مصر في تصريحاته، أنه سيتواجد يوم السبت في السعودية من أجل بداية مشواري مع الفريق الذي يمتد إلى موسم ونصف.

ويحتل الشعلة المركز العاشر في ترتيب الدوري السعودي للدرجة الأولى برصيد 38 نقطة بعد مرور 28 جولة حيث حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 11 وتلقى 8 هزائم.