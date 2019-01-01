رسميًا.. أرسنال يعلن غيارب تيرني 3 أشهر

متاعب أرسنال تتزايد بسبب الإصابات

سيغيب كيران تيرني عن صفوف أرسنال لمدة 3 أشهر بسبب الإصابة، الأمر الذي يزيد من أوجاع الفريق اللندني في فترة عصيبة يعيشها في الوقت الحالي.

وأعلن أرسنال رسميًا خضوع لاعبه الدولي الأسكتلندي كيران تيرني إلى عملية جراحية على مستوى الكتف على إثر الإصابة التي تعرض لها.

وكان تيرني قد خرج من المباراة الأخيرة للجانرز ضد ويست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز مصابًا بعد مرور 29 دقيقة فقط بعد تعرضه لإصابة على مستوى كتفه.

وبعد خضوعه للفحوصات الطبية تبين أنه أصيب بخلع على مستوى الكتف مما سيحتاج إلى عملية جراحية ستبعده عن الفريق لنحو ثلاثة أشهر.

وأعلن أرسنال رسميًا خلال البيان أن تيرني سيخضع للعملية الجراحية الأسبوع المقبل، وأنها ستحتاج إلى الفترة المذكورة حتى يتجاوز فترة التأهيل.

وحول باقي الإصابات، سيغيب جرانيت تشاكا عن مواجهة مانشستر سيتي مساء الغد بسبب إصابته في المباراة ذاتها بارتجاج في الرأس.

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يذكر أن أرسنال يعيش فترة صعبة خلال المرحلة الحالية بعد إقالة أوناي إيمري مدربه السابق والنتائج السلبية التي يحققها مع ليونبيرج المدرب المؤقت.