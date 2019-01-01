رسميًا - أرسنال يعلن عن ضم ساليبا من سانت إيتيان

نادي أرسنال يعلن عن ضم اللاعب الفرنسي الشاب ويليام ساليبا من صفوف سانت إيتيان.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن نجاحه في ضم اللاعب الفرنسي الشاب ويليام ساليبا من صفوف فريق سانت إيتيان.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي اللندني وأكد من خلاله أن اللاعب سينضم لصفوف المدفعجية بداية من الموسم بعد المقبل.

رسميًا.. آرسنال يُعلن تعاقده مع الفرنسي ويليام ساليبا، اللاعب سيستمر مع ناديه سانت إيتيان لمدة موسم على سبيل الإعارة على أن ينضم للجانرز الموسم التالي 🔴pic.twitter.com/JKX95vOrrf — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 25, 2019

وكلفت الصفقة نادي أرسنال حوالي ٢٧ مليون جنيه استرليني دفعهم النادي اللندني لنظيره الفرنسي نظير الإستغناء عن اللاعب الموهوب.

وسيتم تفعيل التعاقد بين الفريقين بداية من العام بعد المقبل، أي انطلاقًا من موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ بحسب ما ذكر النادي اللندني في بيانه.

وسيلعب اللاعب الحالي لسانت إيتيان في فريقه الفرنسي لمدة عام إضافي من نادي أرسنال، على أن ينضم للمدفعجية في الموسم التالي.

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وأعرب أوناي إيميري المدير الفني لفريق أرسنال عن سعادته بالصفقة وقال للموقع الرسمي: "نحن سعداء بإنضمامه لنا، الجميع أراد ضمه لكنه قرر الانضمام لنا، وأن يكون جزءًا من مستقبلنا".

جدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ ١٨ عامًا يلعب لصالح منتخب شباب فرنسا تحت الـ ٢٠ عام، ويقدم مستويات طيبة رفقة سانت إيتيان منذ أن بدأ مشواره مع الفريق الأول مطلع الموسم الماضي.