رسمياً - أرسنال يعلن صفقته الصيفية الأولى

المدفعجية يفتتحون السوق بمهاجم برازيلي واعد

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن التعاقد بشكل رسمي مع جابريل مارتينيلي مهاجم نادي إيتوانو البرازيلي.

جابريل تألق بشكل لافت مع إيتوانو في الفترة الأخيرة، حيث ظهر للمرة الأولى معه في نوفمبر 2017.

المهاجم الشاب نجح في تسجيل 10 أهداف في 34 مباراة مع الفريق القادم من مدينة ساو باولو.

👋 Welcome to , Gabriel Martinelli 🇧🇷 pic.twitter.com/czlXdHpkQs — Arsenal FC (@Arsenal) July 2, 2019

تطور صاحب الـ18 عاماً لفت أنظار أرسنال، ليقوم بضمه بناء على طلب المدرب الإسباني أوناي إيمري.

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ومن جانبه تحدث إيتوانو للموقع الرسمي لأرسنال، مؤكداً سعادته بتلك الخطوة وتطلعه لإثبات قدراته مع النادي الإنجليزي.

ووفقاً لما أكدته التقارير الصحفية، فإن الصفقة كلفت المدفعجية ما يقرب من 6 مليون جنيه إسترليني.