رسمياً - أرسنال يعلن انتقال نكيتيا إلى ليدز يونايتد
بقلم علي سمير تابعوه على تويتر
أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، مساء اليوم الخميس، عن انتقال لاعبه إيدي نكيتيا إلى صفوف ليدز يونايتد.
المهاجم الإنجليزي تألق بشكل لافت مع فريق المدرب أوناي إيمري في الفترة التحضيرية، وسط تكهنات بالاعتماد عليه بشكل أساسي الموسم القادم.
ومع ذلك فضل الإسباني إرسال اللاعب لليدز بدوري الدرجة الأولى الإنجليزية، من أجل اكتساب المزيد من الخبرات.
All the best for this season at @LUFC, @EddieNketiah9 👊— Arsenal (@Arsenal) August 8, 2019
وكشف الموقع الرسمي للمدفعجية عن تلك الصفقة، قبل إغلاق سوق الانتقالات بالدوري الإنجليزي مساء اليوم.
ويأتي انتقال نيكيتيا إلى ليدز، نظراً لصعوبة حصوله على الفرصة كاملة مع أرسنال، بتواجد الثنائي بيير أيميريك أوباميانج وأليكساندر لاكازيت.
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وفي اللحظات الأخيرة من السوق، يطمح أرسنال للإعلان عن صفقتي كيران تيرني ظهير سيلتك، وديفيد لويز مدافع تشيلسي لتدعيم خط الدفاع.