الانتقالات

رسمياً - أرسنال يعلن انتقال نكيتيا إلى ليدز يونايتد

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Getty Images
صفقة إعارة لمدة موسم واحد فقط
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، مساء اليوم الخميس، عن انتقال لاعبه إيدي نكيتيا إلى صفوف ليدز يونايتد.

المهاجم الإنجليزي تألق بشكل لافت مع فريق المدرب أوناي إيمري في الفترة التحضيرية، وسط تكهنات بالاعتماد عليه بشكل أساسي الموسم القادم.

ومع ذلك فضل الإسباني إرسال اللاعب لليدز بدوري الدرجة الأولى الإنجليزية، من أجل اكتساب المزيد من الخبرات.

وكشف الموقع الرسمي للمدفعجية عن تلك الصفقة، قبل إغلاق سوق الانتقالات بالدوري الإنجليزي مساء اليوم.

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ويأتي انتقال نيكيتيا إلى ليدز، نظراً لصعوبة حصوله على الفرصة كاملة مع أرسنال، بتواجد الثنائي بيير أيميريك أوباميانج وأليكساندر لاكازيت.

وفي اللحظات الأخيرة من السوق، يطمح أرسنال للإعلان عن صفقتي كيران تيرني ظهير سيلتك، وديفيد لويز مدافع تشيلسي لتدعيم خط الدفاع.

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