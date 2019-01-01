الانتقالات

رسميًا - أرسنال يعلن التعاقد مع سيبايوس

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(C)Getty Images
تعرف على تفاصيل انضمام سيبايوس إلى أرسنال

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أعلن نادي أرسنال إتمام التعاقد مع داني سيبايوس، لاعب ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

سيبايوس خرج من حسابات زين الدين زيدان وكان من الأسماء المطلوبة بقوة في ميلان وتوتنهام.

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وذكر الجانرز في بيان رسمي انضمام سيبايوس إلى صفوف الفريق على سبيل الإعارة على أن يرتدي القميص رقم 8.

وقال صاحب الـ 22 عامًا في تصريحات للموقع الرسمي: "في إسبانيا نؤمن بأن اللاعبين فنانين، ولذلك هناك مهارة وإيقاع والأهم من ذلك الرغبة في الفوز. وهذا الموسم أرسنال هو لوحتي للرسم".

من جانبه علّق المدرب أوناي إيمري على الصفقة بقوله: "نحن متحمسون لرؤية سيبايوس بقميص أرسنال، إنّه لاعب موهوب ويمتلك إمكانيات فنية مذهلة".

وبحسب التقارير الصحفية فإن ريال مدريد رفض عرض توتنهام لأنّه لا يرغب في التخلي عن اللاعب بصورة نهائية وإنما إعارته لفترة مؤقتة.

 

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