الانتقالات
الدوري المصري الممتاز

رسميًا - أحمد عفيفي متحدثًا رسميًا لبيراميدز

التعليقات()
أحمد حسن كان يتولى مهام المتحدث الرسمي خلال الفترة الماضية

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي بيراميدز رسميًا اليوم الأربعاء، تعيين الإعلامي أحمد عفيفي متحدثًا باسم النادي.

وكان أحمد حسن يتولى منصب المتحدث الرسمي لبيراميدز خلال الفترة الماضية، بجانب عمله مشرفًا عامًا على الكرة بالنادي.

عفيفي عمل خلال الفترة الماضية في قناة بيراميدز قبل أن يقرر تركي آل الشيخ؛ مالك النادي، إغلاقها بسبب ما يتعرض له العاملون بها من ضغوطات جماهيرية.

اختيارات المحررين

ويحتل نادي آل الشيخ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة، بفارق ست نقاط عن الزمالك، صاحب الصدارة.

الموضوع التالي:
الرجاء المغربي يتعاقد مع كارتيرون لخلافة جاريدو
الموضوع التالي:
وكيل أعمال أشرف حكيمي: العودة لريال مدريد حتمية
الموضوع التالي:
إيهاب جلال: أرفض ضم شيكابالا من الزمالك بسبب المقابل المادي
الموضوع التالي:
شيوتاني: فخور بخوض نهائي كأس آسيا وكايو وعدني بالمساندة
الموضوع التالي:
بسبب فشل ضم دي يونج - باريس سان جيرمان يستخدم كل أسلحته لجلب دي ليخت
إغلاق