رسمياً – أحمد عسيري يرحل عن صفوف الاتحاد

عسيري وقع على مخالصة مالية مع العميد

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي الاتحاد السعودي، عن توقيعه مخالصة مالية مع أحمد عسيري لاعب الفريق، لينتهي مشواره مع العميد بشكل رسمي.

ووجهت إدارة العميد الشكر للاعب صاحب الـ 27 عاماً، وتمنت له التوفيق في رحلته القادمة، بعد مشواره مع الاتحاد.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد على موقع تويتر، تغريدة يؤكد فيها رحيل اللاعب، مقدماً له الشكر، عن مشواره مع الفريق.

وبدأ عسيري مشواره مع الاتحاد منذ عام 2010، لعب خلالها 153 مباراة بمختلف البطولات سجل ستة أهداف، وصنع هدفين.

📝📸 مجلس الإدارة يعلن توقيع مخالصة مع اللاعب أحمد عسيري .. ويقدم له الشكر pic.twitter.com/3xKG2XsqAU — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) June 27, 2019

وأنهى عسيري الدوري مع الاتحاد الموسم المنصرم، في المركز العاشر برصيد 34 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن الفتح صاحب المركز الخامس.

الجدير بالذكر أن إدارة الاتحاد الجديدة برئاسة أنمار بن عبد الله الحائلي، تعمل على تدعيم الفريق بشكل جيد استعداداً للموسم القادم.