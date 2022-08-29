رسميًا .. أحمد بامسعود اتحادي

رابع صفقات العميد الصيفية

أعلن نادي الفيحاء السعودي رسميًا اليوم الثلاثاء، انتقال ظهيره الأيسر أحمد بامسعود إلى صفوف نادي الاتحاد، بدايةً من الميركاتو الصيفي الجاري.

النادي الجداوي نجح في شراء عقد اللاعب مع البرتقالي، والذي كان يتبقى به موسم وحيد، إذ كان سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ووصل اللاعب إلى جدة مساء أمس الإثنين، استعدادًا للانتظام في مران الفريق الجماعي، لخوض مباراة الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

Shahid

من هو بامسعود؟

الظهير الأيسر صاحب الـ26 عامًا، بدأ مسيرته الكروية في صفوف الفرق الشباب بنادي الهلال، قبل أن ينضم للفيحاء في صيف 2017 على سبيل الإعارة، وبعدها بموسم وحيد قام الأخير بشرائه نهائيًا.

بشكل عام، شارك بامسعود مع الفيحاء في 76 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع آخر، وحصد بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي على حساب الهلال.

أما في موسمه الأخير مع البرتقالي فقد شارك في 32 مباراة في الدوري المحلي وكأس الملك، خرج فريقه بشباك نظيفة في 13 منها.

ما هي صفقات الاتحاد الصيفية؟

الميركاتو الصيفي السعودي من المقرر أن ينتهي بنهاية يوم غدٍ الأربعاء، وأبرم به العميد ثلاث صفقات، بخلاف صفقة بامسعود..

انضم له أحمد شراحيلي من الشباب، وهي الصفقة التي تم حسمها من الشتاء الماضي، والمصري طارق حامد من الزمالك، والأنجولي هيلدر كوستا من ليدز الإنجليزي.

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