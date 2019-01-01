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رسميًا - أحد يعلن التعاقد مع لاعب الهلال السعودي

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أحد يواصل دعم صفوفه بحثًا عن الهروب من شبح الهبوط

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي أحمد السعودي تعاقده رسميًا مع فهد الرشيدي؛ جناح أيمن الهلال، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

اًصاحب الـ21 عامًا من ناشئي الهلال، وشارك الموسم الجاري في مباراة وحيدًا مع الفريق الأول للزعيم، صنع خلاله هدفاً وحيد  .

ودعم أحد خلال الميركاتو الشتوي الجاري صفوفه بعدد من الصفقات، كان آخرها أحمد جمعة؛ مهاجم المصري البورسعيدي.

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وكذلك أعلن النادي اليوم السبت، التعاقد رسميًا مع عمار السويح لتولي المسؤولية الفنية للفريق في النصف الثاني من الموسم الجاري.

ويعاني أحد من شبح الهبوط، حيث يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد ست نقاط فقط.

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