رسمياً – أحد يحصل على خدمات فوزير بعد موافقة النصر

اللاعب المغربي انضم من صفوف اتحاد طنجة بعد موافقة النصر

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن مجلس إدارة نادي أحد، برئاسة سعود الحربي، حصول الفريق على خدمات اللاعب المغربي محمد فوزير، من نادي اتحاد طنجة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وتسعى إدارة أحد، إلى تدعيم صفوف الفريق، في فترة الانتقالات الحالية من أجل تحسين نتائج الفريق، والهبوط من شبح الهبوط.

وتعد هذه هي التجربة الثانية للاعب المغربي صاحب الـ 27 عاماً، بعد رحلة في نادي النصر لعب خلالها 23 مباراة، وسجل ثمانية أهداف وصنع هدفين، لينتقل آخر الموسم على سبيل الإعارة لنادي اتحاد طنجة.

#أحد | أنهت إدارة النادي إجراءات التعاقد مع اللاعب "محمد فوزير" بنظام الإعارة الى نهاية الموسم . pic.twitter.com/JbUOoADidQ — نادي أُحـد (@OHOD1936) January 13, 2019

انضمام فوزير إلى صفوف أحد كان مهدداً بالإلغاء، حيث لم يكن يعلم نادي النصر أي شيء عن مفاوضات أحد مع اتحاد طنجة، ولكنها وافقت على الصفقة في نهاية الأمر.

الجدير بالذكر ان أحد يتذيل جدول ترتيب الدوري، برصيد ست نقاط، بعد مرور 16 جولة من الدوري، وبفارق ثلاث نقاط عن الاتحاد صاحب المركز قبل الأخير.