النتائج المباشرة
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

رسميًا - أحد يتعاقد مع إسماعيل المغربي

التعليقات()
أحد

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

أعلن نادي أحد، برئاسة سعود الحربي، تعاقدها مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم الفريق في النصف الثاني من الموسم.

ويسعى أحد للعودة مرة أخرى لتحقيق نتائج إيجابية للبقاء في الدوري السعودي للمحترفين وعدم الهبوط إلى الدوري الدرجة الأولى.

وكشف نادي أحد عن تعاقده مع إسماعيل المغربي مهاجم التعاون، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد توقيع مخالصة مالية مع السكري.

اختيارات المحررين

وجاء البيان عبر حساب أحد الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " أنهت إدارة النادي إجراءات التعاقد مع اللاعب إسماعيل المغربي (مهاجم) لتمثيل الفريق في الفترة الشتوية المقبلة".

ويحتل نادي أحد المركز الأخير في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 6 نقاط حيث يدخل في دائرة الهبوط في الموسم الحالي.

الموضوع التالي:
بعد تصريحات جوارديولا والهزيمتين.. هل بالفعل لا يحتاج مانشستر سيتي لأي صفقات؟
الموضوع التالي:
كأس آسيا 2019 | بروفايل - منتخب لبنان يبحث عن أول انتصار تاريخي
الموضوع التالي:
خاص - "جول" يكشف.. الزمالك وبيراميدز حاولا ضم جيان وحقيقة المفاوضات الحالية
الموضوع التالي:
درس تكتيكي من جريزمان لماتويدي وخطبة تحفيزية من فاران بنهائي المونديال
الموضوع التالي:
باشاك شهير يؤكد توصله لاتفاق للحصول على خدمات روبينيو
إغلاق