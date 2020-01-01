رسميًا - أتلتيكو مدريد يوضح موقف موراتا من مواجهة ليفربول

نادي أتلتيكو مدريد يصدر بيانًا رسميًا بشأن إصابة ألفارو موراتا وموقف اللاعب من المشاركة أمام ليفربول يبدأ في الاتضاح.

أعلن نادي أتلتيكو مدريد عن إصابة لاعبه ألفارو موراتا في عضلات قدمه اليمنى خلال مشاركته بلقاء الفريق الأخير ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي وأكد من خلاله أن اللاعب خضع للفحوصات الطبية التي أوضحت مدى خطورة إصابته، حيث من المنتظر ألا يشارك ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

وكتب النادي: "ألفارو موراتا عانى من إصابة عضلية في القدم اليمنى، واللاعب خضع للفحوصات لدى الخدمات الطبية الخاصة بالنادي".

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وأضاف: "الخدمات الطبية كشفت عن الإصابة العضلية وسيتم تقييم اللاعب بناءًا على حالته في الأيام المقبلة، بعدما أصيب في مواجهة ريال مدريد بديربي العاصمة في ملعب سانتياجو برنابيو".

وكشف تقارير صحفية عن إمكانية امتداد غياب موراتا لمدة أسبوعين مما قد يعني غيابه عن مباراة الفريق الهامة في دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول.

وكان موراتا قد غادر ديربي العاصمة الإسبانية في الشوط الثاني بعد تعرضه للإصابة، بالتحديد في الدقيقة الـ 50 من عمر المواجهة تاركًا مكانه لتوماس ليمار.

جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد كان قد تعرض للخسارة بهدف نظيف في مباراة السبت الماضي، سجله الفرنسي كريم بنزيما.