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رسميًا | أتلتيكو مدريد يتعاقد مع موراتا بصورة نهائية

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Getty Images
أتلتيكو مدريد أعلن رسميًا حسم الصفقة
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أعلن نادي أتلتيكو مدريد إتمام التعاقد مع ألفارو موراتا من صفوف تشيلسي بعد 6 أشهر إعارة قضاها اللاعب مع الروخي بلانكوس.

موراتا انضم في يناير الماضي وكان من المتوقع العودة في الصيف لكن أتلتيكو تمسك به.

وذكرت النادي في بيان رسمي أنّ موراتا سوف ينضم إلى صفوف وصيف الليجا على سبيل الإعارة لمدة موسم على أن ينضم نهائيًا بداية من موسم 2020-2021.

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وبلغت قيمة الصفقة 50 مليون جنيه إسترليني مستحقة الدفع في صيف 2020.

صاحب الـ 26 عامًا شارك للمرة الأولى ضد ريال بيتيس ولعب 17 مباراة مسجلًا 6 أهداف.

وكان موراتا قد لعب لصالح ريال مدريد قبل الانضمام إلى تشيلسي مقابل 66 مليون يورو لكنّه لم ينجح في البريميرليج.

لاعب منتخب إسبانيا كشف في وقت سابق رغبته الاستمرار مع أتلتيكو مدريد خاصة بعد العودة لتمثيل منتخب اللاروخا.

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