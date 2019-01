رسميًا | أتلانتا يونايتد يضم نجم ريفر بليت كأغلى لاعب بالدوري الأمريكي

عزز نادي أتلانتا يونايتد الأمريكي، صفوفه بضم الأرجنتيني جونزالو مارتينيز، من ريفر بليت الأرجنتيني.

وسجل جونزالو هدف ريفر بليت الثالث في نهائي كوبا ليبرتادوريس 2018، أمام بوكا جونيورز الأرجنتيني.

ويواصل بطل كأس الدوري الأمريكي، تعزيز صفوفه بعد التجديد لهداف الدوري، الفنزويلي جوزيف مارتينيز، والتعاقد مع الهولندي فرانك دي بور مدرباً للفريق.

مارتينيز أبدى سعادته بالانضمام للفريق الأمريكي: "أنا سعيد للانضمام للدوري الأمريكي، لقد أظهر النادي ثقة كبيرة وأنا أنظر للمشاركة تحت قيادة دي بور وزملائي لكتابة التاريخ".

