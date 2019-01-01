رسميًا | أتلانتا يونايتد يضم نجم ريفر بليت كأغلى لاعب بالدوري الأمريكي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

عزز نادي أتلانتا يونايتد الأمريكي، صفوفه بضم الأرجنتيني جونزالو مارتينيز، من ريفر بليت الأرجنتيني.

وسجل جونزالو هدف ريفر بليت الثالث في نهائي كوبا ليبرتادوريس 2018، أمام بوكا جونيورز الأرجنتيني.

ويواصل بطل كأس الدوري الأمريكي، تعزيز صفوفه بعد التجديد لهداف الدوري، الفنزويلي جوزيف مارتينيز، والتعاقد مع الهولندي فرانك دي بور مدرباً للفريق.

مارتينيز أبدى سعادته بالانضمام للفريق الأمريكي: "أنا سعيد للانضمام للدوري الأمريكي، لقد أظهر النادي ثقة كبيرة وأنا أنظر للمشاركة تحت قيادة دي بور وزملائي لكتابة التاريخ".

The South American Player of the Year is coming to the ATL



Meet Pity 🔥 pic.twitter.com/I62nXSt5Fg — Atlanta United FC (@ATLUTD) January 24, 2019

صانع ألعاب الأرجنتين كان قد حصد جائزة أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية 2018.

ويضم أتلانتا يونايتد، مواهب لاتينية، أبرزها مارتينيز، وكذلك إيزيكل باركو، ميجيل ألميرون.

وأنضم اللاعب مقابل 13.2 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في النادي وبالدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم.