رسميًا .. أتلانتا الأمريكي يعلن انضمام مارتينيز إلى النصر

النصر السعودي ينجح في الحصول على خدمات مارتينيز.

أعلن نادي أتلانتا الأمريكي عن رحيل الأرجنتيني جونزالو مارتينيز عن صفوفه وانضمامه إلى نادي النصر السعودي بداية من الموسم المقبل.

إدارة النصر كانت قد دخلت في مفاوضات جادة مع أتلانتا، من أجل ضم مارتينيز، ليعلن رئيس ناديه موافقته على انضمامه لصفوف الفريق السعودي.

بغلف نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يعلن خلالها عن إتمام النصر لصفقة مارتينيز بشكل رسمي، موجهًا الشكر إلى إدارة النادي.

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وكشف النادي الأمريكي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن الصفقة موجهًا له الشكر على ما قدمه للفريق.

مارتينيز يلعب في مركز صناعة اللاعب، بالإضافة إلى الجناحين الأيمن والأيسر، حيث شارك مع فريقه خلال 54 مباراة، نجح خلالهم في تسجل 11 هدفًا، وقدم 14 تمريرة حاسمة لزملائه.

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وكانت بعض التقارير الصحفية قد أكدت على أن صفقة انتقال مارتينيز من أتلانتا إلى صفوف النصر، ستكون مقابل 18 مليون دولار، وهو ما سيجعلها أعلى صفقة في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة القدم.