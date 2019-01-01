رسميًا - أبويل القبرصي يتعاقد مع "دول" المرشح لتدريب الزمالك

الزمالك يسعى لحسم التعاقد مع مدرب أجنبي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن نادي أبويل نيقوسيا القبرصي التعاقد مع المدير الفني توماس دول لتدريب الفريق في الموسم الجديد بعقد مستمر لمدة عامين.

وكان دول قد دخل دائرة المرشحين لتدريب فريق الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعد رحيل خالد جلال المدير الفني السابق.

ووفقًا لما أعلن عنه النادي القبرصي بالتعاقد مع المدير الفني الألماني الذي يمتلك سيرة ذاتية مميزة طوال مسيرته التدريبية.

وكان الإيطالي باولو تراميتزاني قد رحل بعد الهزيمة أمام كاراباج بهدفين مقابل هدف، ضمن التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وبذلك خرج دول من دائرة المرشحين لتدريب الزمالك خلال الموسم المقبل، حيث أكد من قبل أن اسمه تم عرضه على الأبيض عن طريق أحد وكلاء اللاعبين.