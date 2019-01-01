رسميًا - أبها يعلن تعاقده مع سعد بقير لمدة موسمين

تدعيم قوي لأبها في الموسم الجديد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن نادي أبها السعودي، عن تعاقده مع سعد بقير صانع ألعاب الترجي التونسي، رسميًا، بعد تتويج الأخير بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الترجي قد توج في الساعات الأولى من صباح اليوم بدوري أبطال إفريقيا بعد أحداث مثيرة أمام الوداد المغربي بسبب تقنية الفيديو.

وكشف نادي أبها عقب انتهاء لقاء نهائي دوري أبطال إفريقيا، التعاقد مع سعد بقير، لتدعيم الفريق في الموسم المقبل بالدوري السعودي للمحترفين.

وقال أبها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " رسميا.. أنهت إدارة نادي أبها إجراءات تسجيل اللاعب الدولي التونسي سعد بقير بعقد يمتد لمدة سنتين، لتمثيل الفريق الأول في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين".

🔴 رسمياً ..

أنهت إدارة نادي #ابها إجراءات تسجيل اللاعب الدولي التونسي #سعد_بقير بعقد يمتد لمدة سنتين ، لتمثيل الفريق الأول في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .#نادي_ابها#تعاقدات_ابها pic.twitter.com/vF67se7rqs — نادي أبها السعودي (@abhaFC) June 1, 2019

ويعد سعد بقير من أهم لاعبي الترجي في الفترة الأخيرة بعد ما قدمه للنادي التونسي، خاصًة في نهائي نسخة 2018 بدوري أبطال إفريقيا وهدفيه في الأهلي المصري وخطف اللقب.