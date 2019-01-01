رسميًا.. آرسنال يُعلن رحيل سبعة لاعبين دفعة واحدة

بشكل رسمي .. أعلن نادي آرسنال عبر موقعه الرسمي، رحيل سبعة من لاعبيه دفعة واحدة مع نهاية الشهر الجاري، وذلك لمساعدة المدرب الإسباني أوناي إيمري على بناء مشروع قوي لتصحيح أوضاع المدفعجية بعد كارثة الغياب عن دوري أبطال أوروبا عامين متتاليين.

وفشل أصحاب الجزء الأحمر من شمال لندن في تأمين أحد المقاعد الإنجليزية المؤهلة للكأس ذات الأذنين، في موسم الأستاذ آرسن فينجر الأخير.

وتكرر نفس السيناريو مع مدرب إشبيلية وباريس سان جيرمان السابق، بإنهاء الموسم المنقضي في المركز الخامس، وبعدها انحنى في مباراة الفرصة الأخيرة أمام الجار العدو تشيلسي في نهائي اليوربا ليج بنتيجة 4-1، ما دفعه لاتخاذ قرارات قوية، بالتخلص من الأسماء الزائدة عن الحاجة، تمهيدًا لتجديد دماء الفريق بصفقات قادرة على تحقيق أهدافه مع النادي الفترة القادمة.

وتأكيدًا على رحيل سبعة لاعبين مع نهاية الشهر الجاري، نشر حساب النادي الرسمي هذا البيان "شكرًا وأطيب التمنيات للاعبين التاليين الذين ستنتهي عقودهم معنا في الـ30 من يونيه، كوهين برامال، بيتر سيش، تشارلي جيلمور، ستيفان ليشتشتاينر، خوليو بليجزيلو، آرون رامسي وداني ويلبيك".

ومعروف من قبل أن الدولي الويلزي غادر قلعة "الإمارات" بعد تجمد مفاوضات تجديد عقده، ما عجل بموافقته على التوقيع ليوفنتوس بداية من الموسم الجديد، وأيضًا الحارس الأسطوري للبريميرليج، هو الآخر أعلن اعتزاله اللعب نهائيًا مع انتهاء الموسم المنقضي.

هذا هو أجمل احتفال على طريقة كريستيانو ستراه في حياتك 😍



(🎥: IG\matanos10) pic.twitter.com/7TyunnqeY8 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 7, 2019

أما المهاجم القادم من مانشستر يونايتد عام 2014 مقابل حوالي 20 مليون إسترليني، فقضى جُل أوقاته مع فريقه اللندني في معاناته مع لعنة الإصابات طويلة الأجل، التي جعلت مسيرته مع آرسنال تقتصر على 88 مشاركة على مستوى الدوري، سجل خلالهم 16 هدفًا فقط، وذلك على مدار خمس سنوات.