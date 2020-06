رسمياً.. آرسنال يعلن استمرار لويز وتمديد بقاء سيبايوس

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن استمرار 4 من لاعبيه بالفريق لفترة أطول، أبرزهم المدافع البرازيلي دافيد لويز.

الموقع الرسمي للمدفعجية، نشر في بيان رسمي له، الموقف النهائي للرباعي، بابلو ماري، سيدريك سواريس، لويز ولاعب الوسط الإسباني داني سيبايوس.

المدرب ميكيل أرتيتا، قرر الإبقاء على سيبايوس، وتمديد فترة إعارته من ريال مدريد حتى نهاية الموسم الحالي 2019/2020، حيث لم يحسم حتى الآن موقفه من ضمه في صفقة بيع نهائي.

وأما سواريس المنضم من ساوثامبتون في يناير الماضي على سبيل الإعارة، قام بالتوقيع على عقد طويل الأجل مع المدفعجية، رغم عدم ظهوره في أي مباراة حتى الآن.

