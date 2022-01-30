رسائل واتساب .. رونالدو يحارب انقسمات لاعبي يونايتد

يسعى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لتوحيد صفوف مانشستر يونايتد في ظل الأزمة التي يمر بها الفريق خلال الموسم الحالي.

وقالت العديد من التقارير مؤخرًا أن هناك انقسامات بين لاعبي مانشستر يونايتد، وانعكس ذلك على أداء ونتائج الفريق هذا الموسم.

الأمر الذي انتقده رونالدو في العلن واتهم اللاعبين الشباب بعدم الاستماع إلى النصائح.

ماذا فعل رونالدو لتوحيد الفريق؟

حسبما نشرت صحيفة "ذا صن" فإن رونالدو يحاول الآن إنهاء الانقسامات داخل الفريق بدخول المحادثة التي تضم عددًا من الشباب في الفريق، كما شارك في المزاح مع لاعبين مثل ماركوس راشفورد وأنتوني إلانجا وجيسي لينجارد، بالإضافة إلى جيمس جارنر المعار حاليًا إلى نوتنجهام فورست.

وبحسب نفس المصدر فإن اللاعبين سعداء بانضمامه إلى مجموعة المحادثة، وأنه يوجه رسائل إلى الجميع.

ما هو موقف رونالدو ومانشستر يونايتد؟

يحتل الشياطين الحمر المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 38 نقطة بفارق 9 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الثالث.

وسجل رونالدو 14 هدفًا هذا الموسم رفقة مانشستر يونايتد في كل البطولات وصنع ثلاثة.

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