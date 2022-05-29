رسالة وداعية لليفربول؟ ماني: أتمنى التوفيق للريدز في الفترة القادمة!

رسالة وداعية من ماني إلى جماهير ليفربول

أرسل جناح نادي ليفربول، ساديو ماني، رسالة إلى جماهير الفريق والطاقم الفني يبدو أنها ستكون الوداعية قبل رحيله المرتقب من ناديه الإنجليزي.

وكان السنغالي قد خسر يوم أمس، نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "دو فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتأتي تلك الرسالة بعد أيام قليلة من تصريحات ماني بأنه لن يجاوب على أي تساؤلات تخص قراره بالبقاء أو الرحيل من ليفربول.

ماذا قال ماني؟

رسالة ماني تحمل الكثير من المعاني لعل أبرزها هو رحيل النجم السنغالي من فريق ليفربول في سوق الانتقالات القادم.

نقلًا عن صحيفة "ماركا" الإسبانية، قال ساديو: "كانت الجماهير رائعة، وأود أن أشكرهم على كل ما فعلوه، لهم وللمدرب ولزملائي في الفريق، أتمنى لهم الأفضل في العالم".

وكان السنغالي قد تحدث منذ أيام حول مستقبله المبهم، وقال إنه سيوضح ما سوف يفعله في الفترة المقبلة بعد مباراة النهائي ضد ريال مدريد.

أين يذهب ماني؟

علق كلوب على مستقبل ماني، حيث قال: "سيكون لاعبًا عظيمًا بغض النظر عن المكان الذي يلعب فيه".

وبحسب التقارير الصحفية المنتشرة مؤخرًا، فيبدو أن "المكان الذي سيلعب فيه" ماني هو فريق بايرن ميونخ الألماني.

حيث يسعى العملاق البافاري إلى تقوية صفوف الفريق، خاصةً مع الأنباء المنتشرة باحتمالية خروج جناح الفريق سيرج جنابري من ألمانيا إلى ريال مدريد.

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