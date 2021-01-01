رسالة نارية من أتلتيكو ضد ريال مدريد بعد انتقاد التحكيم

أتلتيكو مدريد يبعث برسالة نارية عقب التعادل مع ريال مدريد وانتقاد الأخير للتحكيم.

بعث نادي أتلتيكو مدريد برسالة نقد لنظيره ريال مدريد عقب انتقاد الأخير لحكم مباراة الفريقين بالأمس هيرنانديز هيرنانديز.

جاء هذا عبر الحساب الرسمي للفريق في موقع التواصل الاجتماعي واسع الانتشار "تويتر"، بعد انتهاء المباراة بساعات.

وكتب النادي: "إنهم ينتقدوا كل من ينجح، البعض اعتاد أن تكون الرياح دومًا في صالحه".

وكانت المباراة قد شهدت حالة تحكيمية جدلية، رفض خلالها هيرنانديز هيرنانديز احتساب ركلة جزاء لريال مدريد بعد لمسة يد على مدافع الروخي بلانكوس.

وبالرغم من عودة هيرنانديز هيرنانديز لتقنية الفيديو ومطالبة حكم التقنية له بمراجعة الحالة، أصر حكم الساحة على رأيه الأول.

وانتهت مباراة الأمس بين أتلتيكو وريال مدريد بالتعادل السلبي حيث سجل لويس سواريز لأصحاب الأرض قبل أن يعادل بنزيما في نهاية اللقاء.

جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة، بينما يأتي ريال مدريد ثالثًأ بـ 54 نقطة.