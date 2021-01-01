رسالة مبطنة لمبابي؟ ليوناردو يؤكد: "لا يوجد فريق يستطيع دفع راتبك"

ليوناردو يبعث برسالة مبطنة للاعبه كيليان مبابي مع تزايد الحديث عن رحيله عن صفوف الفريق.

بعث ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان برسالة مبطنة للاعبه الفرنسي كيليان مبابي نجم الفريق الباريسي.

جاء هذا في تصريحات صحفية له، وأكد خلالها أنه لا يوجد أي فريق في العالم يستطيع دفع راتب نيمار ومبابي سويًا.

وقال ليوناردو: "الاختيار بين نيمار ومبابي من أجل الموسم المقبل؟ صحيح أن الوضع الحالي معقد للغاية لكن يجب أن نحافظ على نجومنا".

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وأضاف: لو لم يتمكن باريس سان جيرمان من الحفاظ على نجميه الأساسيين فأي فريق في العالم يملك القدرة المالية على دفاع الراتب لهما؟ أعتقد أنه لا يوجد فريق يستطيع ذلك".

وكان ليوناردو قد أكد في تصريحات صحفية أن فريقه يتابع ليونيل ميسي قائد برشلونة في الوقت الحالي ويأمل في ضمه.

وقال ليوناردو: "اللاعبون الكبار مثل ميسي سيكونون دائمًا على قائمة باريس سان جيرمان، لكن هذا بالطبع ليس الوقت المناسب للحديث عنه أو للحلم به".

الجدير بالذكر أن عقد مبابي ونيمار ينتهيان في صيف 2023، ويسعد ريال مدريد للحصول على خدمات الفرنسي بينما لا يزال حلم العودة لبرشلونة يداعب البرازيلي.