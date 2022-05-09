رسالة للنصر: كفى استنزافًا للوقت في قضية كنو، نريد خطط الموسم الجديد

طالب الإعلامي سعود الصرامي إدارة نادي النصر بالتوقف عن استنزاف الوقت في قضية محمد كنو المتنازع عليه مع الهلال، مشيرًا إلى أن الملف حاليًا لدى جهات الاختصاص ويجب أن يتوقف الجميع عن الحديث عنه ويلتفتون للأهم وهو خطط الإعداد للموسم القادم.

النصر فاز في الجولة الأولى من "معركة" كنو مع الهلال، حيث حكمت غرفة فض المنازعات لصالحه وعاقبت اللاعب والفريق الأزرق بثلاث عقوبات، لكن القضية لم تنته بعد نظرًا لتقديم الزعيم استئناف لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي لينقض القرار.

وقررت "المنازعات" إيقاف كنو لمدة 4 أشهر والهلال عن تسجيل اللاعبين لفترتي قيد، بجانب إلزام اللاعب والنادي بالتضامن بدفع تعويض للنصر قدره 27 مليون ريال سعودي هي قيمة عقد اللاعب الجديد الممتد لـ3 سنوات.

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الصرامي الذي شغل سابقًا منصب المتحدث الرسمي باسم النصر طالب المسؤولين في الإدارة النصراوية بإغلاق الحديث عن ملف كنو وإعلان خطط الإعداد للموسم القادم، سواء تلك المتعلقة بمكان أو موعد المعسكر الخارجي أو المباريات الودية والصفقات المطلوبة.

إذ كتب عبر تويتر "لو كنت مسؤولًا إداريًا في النصر لأغلقت الحديث عن ملف كنو بعد أن أصبح في عهدة الجهات ذات الإختصاص وأعلنت عن برامج النادي للموسم المقبل من مكان وموعد المعسكر الخارجي والمباريات الودية والإضافات الفنية. استنزاف الوقت واستهلاكه في قضية كنو له ارتدادت سلبية".

#هات_إذنك#كلام_الخبراء

لو كنت مسؤولاً إدارياً في النصر لأغلقت

الحديث عن ملف كنو

بعد أن أصبح في عهدة الجهات ذات الإختصاص

و أعلنت عن برامج النادي للموسم المقبل

من مكان و موعد المعسكر الخارجي و المباريات الودية و الإضافات الفنية

أستنزاف الوقت و استهلاكه في قضية كنو

له إرتدادت سلبية pic.twitter.com/tcYIBx1up9 — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) May 9, 2022

الصرامي وعبر تغريدة أخرى أشار إلى أن الجمهور النصراوي الحقيقي لا يحتفل بالفوز خارج الملعب وفي قاعات المحاكم، بل ما يهمه تحقيق الإنجازات الرياضية والانتصار في ملاعب كرة القدم.

وأضاف "حتى لو قرر مركز التحكيم الرياضي زيادة العقوبات على الهلال ومحمد بن إبراهيم كنو وليس تثبيت "عقوبات" لجنتي الاحتراف وفض المنازعات، النصراويون "الأصليون" لا يحتفلون "إلا" بالبطولات والإنجازات والألقاب، ما دون ذلك "لا" يمثل لهم شئيًا".

يُشار إلى أن النصر خرج من الموسم الجاري صفر اليدين بعد خروجه من دوري أبطال آسيا وكأس الملك وضعف موقفه في المنافسة على لقب الدوري السعودي.