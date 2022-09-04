رسالة لريال مدريد؟ تشافي: فرق قليلة ستأتي لإشبيلية وتفوز 0-3

تشافي يختار أفضل لاعب من برشلونة في مواجهة إشبيلية

يشعر المدرب تشافي هيرنانديز بالرضا بعد الأداء الرائع الذي قدمه فريقه برشلونة في مواجهة يوم أمس ضد نادي إشبيلية على الرغم من صعوبة المباراة خارج الديار.

حيث انتصر النادي الكتالوني على الفريق الأندلسي بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني على ملعب رامون سانشيز بيثخوان.

وتحدث تشافي في المؤتمر الصحفي حول ما قدمه روبرت ليفاندوفسكي وروعة جول كوندي وأداء جافي المدهش بعد تفوق عناصر البلوجرانا يوم أمس.

ماذا قال تشافي عن المباراة؟

قال تشافي: "الشعور إيجابي، لكننا كنا بحاجة إلى استراحة في الدقائق الـ 15 الأولى، حيث خرجنا بشكل سيئ بعض الشيء وكان علينا مضاهاة قوتهم، ثم مع الاستراحة، رأينا برشلونة رائعًا".

وواصل: "منذ الدقيقة 20، سيطرنا وجاء الهدف الأول من التحولات، في بعض الأحيان لا تخلق المساحة وعليك أن تصنع التفوق العددي، أنا أحب لعبة التمركز، لكن المنافس يلعب أيضًا".

وتابع: مباراة جيدة للغاية للفريق، كانت لدينا فرص لتسجيل المزيد من الأهداف، وعلينا الاستفادة منها، نحن في وضع جيد، ولكن هذا سباق طويل المدى. إنه مبكر لقول بعض الأشياء. يجب أن نكون متواضعين".

وأضاف: "فرق قليلة تأتي إلى رامون سانشيز بيثخوان وتفوز 3-0".

روعة ليفاندوفسكي وموقف كوندي

حول ما قدمه المهاجم البولندي أوضح: "ليس الهدف فقط، إنه يتحكم، يقرر، يطالب بالضغط العالي، إنه لاعب رائع ويفهم الوقت ويساعدنا كثيرًا".

وأضاف: "يستطيع القيادة، هو لاعب فائز ويساعد الجميع ومتواضع. إنه لأمر رائع أن يكون في الفريق".

وعن كوندي أردف: "لقد كان يلعب في مركز الظهير الأيمن، سنرى. هناك بدائل أخرى. قدم سيرجي أداءً جيدًا للغاية، وشارك بشكل مميز. قام جول بعمل رائع أيضًا. لقد كانت مباراة كاملة للغاية للفريق".

ديمبيلي وجافي وسر هدف جارسيا

امتدح تشافي جناح الفريق عثمان ديمبيلي حيث قال: "أعرف ما يستطيع فعله، وأحب الطريقة التي يلعب بها وكيف يساعد في الدفاع، هناك لاعبون لإحداث الفارق، وهو منهم".

وعن الشكل المميز الذي ظهر به جافي استدرك: "لست متفاجئًا، أراه يتدرب كل يوم. إنه عمل شاق، كان على ما أعتقد، أفضل لاعب في المباراة، بسبب كثافته، وكيف يقاتل ويضغط ويمرر، إنه قلب ذو أرجل".

وعن هدف إريك جارسيا اختتم: "إنها لعبة تم التدرب عليها، لقد عملنا على تنفيذها بالأمس. إنه هدف استراتيجي يضيف الكثير".