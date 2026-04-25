رسالة كتالوني سعيد إلى ريال مدريد.. "نعم التحكيم هو المشكلة" وحافظوا على الأسطورة أربيلوا بكل قوتكم!

إلى أصدقائي من عشاق الملكي، اخوتي وأحبائي الذين نتشاكس سويًا بشكل شبه يومي في صراعات برشلونة وريال مدريد، لا ترهقوا أنفسكم بالتحليل أو البحث عن ثغرات تكتيكية فلا يوجد ما يستدعي القلق أبدًا لأن المشكلة تكمن في قضاة الملاعب فقط.

ألقوا بكل أعذاركم على التحكيم بكل ما أوتيتم من قوة فهذا هو السبيل الوحيد لراحة البال، انسوا تلك القرارات الإدارية السيئة والرياضية العجيبة وركزوا فقط على أن كل صافرة هي مؤامرة تهدف لإيقاف قطاركم الذي لولا هذه التدخلات لكان الآن يحتفل بتحقيق ثلاثية تاريخية دون عناء، ومن فضلكم لا تلتفتوا لأي مشكلة أخرى واستمروا في لوم الصافرة فهي الجاني الوحيد في كل تعثر.

تغيير المدربين بشكل متكرر أو رحيل تشابي ألونسو المفاجئ وتعيين ألفارو أربيلوا ليست إلا تفاصيل عابرة تحدث في أرقى الفرق.

أما الحديث عن عدم انسجام كيليان مبابي مع فينيسيوس جونيور فهو مجرد ضجيج إعلامي فلا بأس من وجود كل هؤلاء النجوم في نفس المنطقة من الملعب فهذا يعطي زخمًا هجوميًّا حتى لو تعطلت المنظومة قليلًا.

كما أن غياب التوازن الدفاعي أو الشوارع خلف الأظهرة أمور طبيعية يمكن تداركها بالدعاء والصبر ولا تستدعي تعديلاً في الخطط أو الأسماء.

أرجوكم حافظوا على الأسطورة أربيلوا فهو الرجل المناسب في المكان المناسب ولا يجب التفريط فيه تحت أي ظرف.

بقاءه هو الضمان الحقيقي لاستمرار هذه الحالة الفريدة من التخبط الجميل التي نراها الآن، فأربيلوا يمثل روح النادي ولا تهم النتائج طالما أنه موجود على مقاعد البدلاء يراقب الوضع بكل هدوء.

كمشجع لبرشلونة لا يوجد ما هو أحب إلى قلبي من رؤية الخصم تائهًا بهذا الشكل وهو غير قادر حتى على الإشارة إلى مشاكله الحقيقية أو الاعتراف بخلل منظومته.

"إذا صادفتم أي مشجع للملكي في طريقكم فاحتضنوه بكل ود وقولوا له نعم يا صديقي لولا الحكام لكنتم الآن أبطال كل شيء في هذا الكون"، كانت تلك كلمات المرشح السابق لرئاسة برشلونة توني فريتشا، ولا يمكن أن أجد ما هو أفصح مما قاله لأعبر عما في داخلي، لقد كانت كلماتي محركي الأساسي لكتابة هذا المقال.

بيت القصيد

أوافق توني فريتشا، وأزيد عليه: أكدوا لهم أنهم لا يحتاجون لتغيير أي شيء وأن أربيلوا هو منقذ المرحلة القادم، لا تجعلوهم يستيقظون من هذا الحلم الجميل فالحقيقة قد تكون مؤلمة والعيش في وهم المؤامرة التحكيمية أمتع بكثير لنا ولهم.

نحن نعيش في زمن تتبدل فيه الأدوار وما أجمل أن تكون في مقعد المتفرج الذي يرى منافسه يغرق في التفاصيل بينما يظن هو أن العالم كله يتآمر ضده.



