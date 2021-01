رسالة قوية من إبراهيموفيتش بعد الشجار مع لوكاكو في ديربي ميلانو

أكد زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي، أنه لا يوجد أي مكان للعنصرية في كرة القدم، بعد الواقعة التي جمعته بالمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر.

لوكاكو ذهب وجهًا لوجه مع زلاتان في مشادة عنيفة، خلال الشوط الأول من المباراة المقامة مساء أمس الثلاثاء على ملعب إنتر في كأس إيطاليا.

إبراهيموفيتش كان في حالة هدوء تامة رغم غضب البلجيكي، حيث كان يكتفي بالرد على عباراته الغاضبة بكلمة "هراء" فقط.

ووفقًا لبعض التقارير الصحفية، فإن السبب وراء غضب لوكاكو هو قيام إبرا باستفزازه قائلًا:"عد إلى بلادك لممارسة سحر الفودو".

ومن جانبه قال زلاتان على حسابه الشخصي بموقع "تويتر":"حان وقت زلاتان للتأكيد على عدم وجود أي مكان للعنصرية".

In ZLATAN’s world there is no place for RACISM.

We are all the same race - we are all equal !!

We are all PLAYERS some better then others. https://t.co/DhguHUOFte