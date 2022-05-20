رسالة قاسية لبيريرا: أنت خذلان متجدد، ابن الـ18 عامًا تجاوزك

وجه المحلل الرياضي خالد القحطاني رسالة قاسية لصانع ألعاب الهلال ماتيوس بيريرا وصفه خلالها بالخذلان المتجدد واتهمه بعدم محاولة النجاح رغم توفر كافة الإمكانيات لذلك.

الهلال جعل بيريرا أغلى لاعب في تاريخ الدوري السعودي حين ضمه من وست بروميتش ألبيون الصيف الماضي مقابل 18 مليون يورو بعد مفاوضات طويلة وشاقة، ولكنه لم يُقدم الأداء المتوقع خلال الموسم الجاري رغم أرقامه الجيدة على صعيد صناعة الفرص والأهداف.

ماذا قال القحطاني عن نجم الهلال؟

القحطاني ليس الأول الذي ينتقد أداء بيريرا مع الهلال، حيث هذه هي النغمة المسيطرة على الشارع والإعلام الكروي الهلالي، نظرًا لأداء اللاعب الأقل كثيرًا من التوقعات التي صاحبت انضمامه للفريق والمبلغ الهائل الذي دُفع لأجله.

الفحطاني رأى أن بيريرا لا يُحاول حتى بذل الجهد المطلوب للنجاح، مشيرًا إلى أن مصعب الجوير صاحب الـ18 عامًا تفوق عليه تمامًا خلال مباراة نهائي كأس الملك أمام الفيحاء، والتي خسرها الهلال بركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل 1-1.

وأضاف خلال تويتر "شهران جمع فيها الخذلان بكل جوانبه".

تابع "الخذلان ليس أن تحاول وتفشل، الخذلان أن لا تحاول رغم كل مسببات النجاح حولك، أنت لم تشارك في مباراة الاتفاق .. استمريت أسبوعين بين راحة و استشفاء، وفي وقت الحسم تكتشف أن مصعب ابن الـ18عامًا وسنة أولى احتراف يتجاوزك في كل جوانب التأثير، خذلان متجدد".

شهرين جمع فيها الخذلان بكل جوانبه



الخذلان ليس ان تحاول وتفشل، الخذلان ان لاتحاول رغم كل مسببات النجاح حولك، انت لم تشارك في مباراة الاتفاق .. استمريت اسبوعين بين راحة و استشفاء، وفي وقت الحسم تكتشف ان مصعب ابن الـ18عام وسنة اولى احتراف يتجاوزك في كل جوانب التأثير، خذلان متجدد. pic.twitter.com/fjBLpBhIng — خالد القحطاني (@khaled_q28) May 20, 2022

ماذا قدم بيريرا مع الهلال حتى الآن؟

اللاعب صاحب الـ25 عامًا شارك مع الهلال في الدوري السعودي حتى الآن 20 مباراة لم يُسجل خلالها سوى هدفين لكنه صنع 10 أهداف.

بيريرا لعب 3 من مباريات الهلال الـ6 في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، ولم يُسجل خلالها أي هدف كذلك واكتفى بتمريرة حاسمة، وقد خاض كذلك 3 مباريات في كأس العالم للأندية سجل بها هدفًا وصنع مثله.

مجموع ما قدمه اللاعب مع الهلال هو 29 مباراة و3 أهداف و13 تمريرة حاسمة.

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