رسالة قاسية إلى جارديم .. "هل تُريد من الفرق أن تلعب بـ5 لاعبين أمام الهلال؟"

وجه الناقد الرياضي سعود الصرامي رسالة قاسية إلى ليوناردو جارديم المدير الفني لنادي الهلال السعودي، متهمًا إياه باختلاق الحجج الواهية لتحقيق الفريق نتائج مخيبة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

الهلال كان قد تعادل مع الفيحاء سلبيًا في مباراة مؤجلة من الدوري يوم الجمعة الماضي، ويستعد لمواجهة النصر في لقاء مؤجل آخر يوم الخميس القادم.

ما هي رسالة الصرامي القاسية إلى مدرب الهلال؟

المتحدث السابق باسم النصر اتهم المدرب البرتغالي باختلاق الحجج الواهية للهروب من مسؤولية النتائج المخيبة للهلال وعدم القدرة على الوصول إلى مرمى الخصوم.

الفريق الأزرق لم يخسر أي مباراة في الدوري السعودي حتى الآن، لكنه لم يُحقق الفوز سوى في 5 مباريات من 11 واكتفى بالتعادل في الـ6 الأخرى مما أبعده عن صدارة جدول الترتيب.

الصرامي أشار إلى حديث جارديم حول أن التكتل الدفاعي للمنافسين هو سبب تلك التعادلات الكثيرة، وقد رد عليه الصرامي قائلًا "نسمع لغة هلالية غريبة تستنكر تكتل المنافسين أمام مرماهم ولعبهم بطريقة دفاعيه لحماية مرماهم، ما هذا الذي يُقال؟ هذا حق تلك الأندية المشروع، أبسط حقوقها هو الدفاع عن مرماها، ما دخل الهلال في طريقة لعب المنافسين؟ الهلال سنحت له ركلة جزاء أمام الحزم في الدقيقة الـ96 ولم تكن صحيحة وضاعت! تلك لغة جديدة وغريبة، كأنها دعوة للفرق الأخرى أن تفتح مرماها".

"جارديم أول من قال ذلك، قال أن مشكلة الهلال وتواضع نتائجه أمام الفرق الصغيرة سببها أنهم يتكتلون أمام مرماهم، ما الذي تريده يا جارديم؟ هل نطلب من الأندية أن تلعب ضد الهلال بـ5 لاعبين حتى تُسجل 30 أو 40 هدفًا ونستمتع بفيلم هندي جديد؟".

كيف هي مسيرة الهلال مع جارديم هذا الموسم؟

النادي السعودي أعلن تعاقده مع جارديم بنهاية الموسم الماضي، وقد نجح المدرب البرتغالي في قيادته للفوز بدوري أبطال آسيا 2021 بعد تخطيه أندية الاستقلال وبرسبوليس والنصر وبوهانج ستيلرز في المراحل الإقصائية من البطولة.

نتائج الهلال في الدوري السعودي لم تكن بذلك التميز، إذ لعب الفريق 11 مباراة فاز في 5 وتعادل في 6، لم يُسجل سوى 16 هدفًا واستقبل مرماه 10، وقد جمع 21 نقطة يتواجد بهم في المركز الرابع بفارق 5 نقاط عن الاتحاد في الصدارة.

الهلال سيخوض مباراته الثانية المؤجلة أمام النصر يوم الخميس القادم وستكون فرصته لتقليص الفارق مع العميد، ومن ثم ستتبقى له مباراة مؤجلة أخيرة ستكون أمام الاتحاد ومن المرجح أن تلعب دورًا بارزًا في صراعهما على لقب الدوري هذا الموسم.

اقرأ أيضًا |

خوفًا من الهلال .. الأهلي يتحرك لحماية نجمه من الإغراءات

المُعلم بلايلي ودرس جديد .. الأهلي السعودي في موقف محرج!

النصر: نطالب بحكام مميزين يضاهون المبالغ التي نتحملها