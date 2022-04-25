رسالة قاسية .. "آسيا سهلة لأنكم أضعف من أن تشكلوا صعوبة على الهلال"

تعالت في الأيام الأخيرة بعض الأصوات المقللة من بطولة دوري أبطال آسيا وإنجاز الهلال الفوز بها مرتين في آخر 3 سنوات وتأهله بسهولة إلى دور الـ16 من النسخة الجارية حاليًا، لكن الناقد الرياضي عيسى الروقي رد بقوة وشراسة على تلك الأصوات.

الهلال ضمن تأهله رسميًا لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا بعد تحقيقه فوزه الرابع على التوالي في دور المجموعات، وبعدها تعادل 2-2 مع الشارقة ويستعد حاليًا لمواجهة الريان القطري في آخر مباريات مرحلة المجموعات.

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الجمهور والإعلام النصراوي هو المتصدر لتلك الحملة للتقليل من قوة دوري أبطال آسيا رغم سخريتهم السابقة من عدم قدرة الهلال الفوز باللقب بإطلاق شعار "الآسيوية صعبة قوية".

الروقي لم يتوان عن الرد على تلك الحملة بتذكير الجميع بأن الهلال أقصى الأهلي والاتحاد خلال مشواره للفوز بالبطولة القارية نسخة 2019 ومن ثم أخرج النصر من نصف النهائي قبل أن يُتوج باللقب عام 2021.

وقد وجه رسالة لأولئك المقللين من إنجازات الهلال دون تحديدهم بالاسم، قال فيها "نهزم الأهلي والاتحاد في آسيا 2019 ونهزم النصر في آسيا 2021 ثم يقولون البطولتين التي حققها الهلال سهلة، نعم سهلة لأن أنديتكم أضعف من تشكلوا صعوبة على الهلال".

أتم "جميل أنكم تعترفون بهزيمتكم في آسيا، شغل مخك".

نهزم #الاهلي و #الاتحاد في آسيا 2019

ونهزم #النصر في آسيا 2021



ثم يقولون البطولتين اللي حققها #الهلال سهلة



نعم سهلة لان أنديتكم أضعف من تشكلوا صعوبة على #الهلال



جميل أنكم تعترفون بسهولة هزيمتكم في آسيا



شغل مخك 🧠 — عيسى الروقي (@Issa_AlRoqi1) April 25, 2022

يُشار إلى أن الهلال مازال يُطارد الاتحاد في صدارة الدوري السعودي، إذ يتخلف عنه بفارق 11 نقطة مع بقاء مباراتين مؤجلتين له سيخوضهما خلال مايو القادم أمام الفيحاء ثم الاتفاق.