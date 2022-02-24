رسالة في الدوري الأوروبي من لاعب أتالانتا بعد أزمة أوكرانيا وروسيا

وجه روسلان مالينوفسكي، لاعب أتالانتا، رسالة للجماهير بشأن الأزمة الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا، في مباراة فريقه أمام أولمبياكوس بالدوري الأوروبي.

واشتعلت الأزمة في الساعات الأولى من صباح اليوم أزمة بين روسيا وأوكرانيا، إذ تقوم بعض القوات الروسية بعمليات عسكرية في الأراضي الأوكرانية.

مالينوفسكي حاله كحال العديد من اللاعبين الأوكرانيين، أظهروا التعاطف لما يحدث في بلدهم خلال الساعات الأخيرة، وأظهر هذا في مباراة فريقه الليلة بالدوري الأوروبي.

وسجل صاحب الـ 28 عامًا، هدفًا في مباراة أتالانتا وأولمبياكوس في إياب ملحق دور الـ 16 للدوري الأوروبي، ورفع قميصه ليكشف عن عبارة مكتوب فيها: "لا حرب في أوكرانيا".

جدير بالذكر أن مباراة اليوم انتهت بفوز أتالانتا بثلاثية نظيفة، ليتأهل الفريق الإيطالي إلى دور الـ 16 من البطولة، بخمسة أهداف مقابل هدف في مجموع المباراتين.