رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يوجه رسالة غاضبة

وجه تركي آل الشيخ رئيس الأهلي المصري الشرفي وهيئة الترفيه السعودية، رسالة غامضة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

تركي آل الشيخ أصبح من الشخصيات المؤثرة في الدوري السعودي للمحترفين خلال السنوات الماضية لما قدمه خلال تواجده في الهيئة العامة للرياضة.

ولم يوضح رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، الجهة المقصودة من الرسالة الغامضة الذي نشرها عبر "فيس بوك".

المزيد من الفرق

وقال آل الشيخ: "إذا كان القرار بيد إدارة مش عاوزه مصلحة النادي وبيعطلو أي أي حاجة تصب في مصلحة النادي ... وصبرت عليها كتير بس واضح أنهم مش حيتغيرو في حاجة".

وأضاف رئيس نادي ألميريا الإسباني: "الحمدالله عندي نادي في أوروبا ! والباب إلي يجيلك منه الريح سده واستريح ... لغاية مايجي رجال يقدرو الرجال!".

ويمتلك آل الشيخ نادي ألميريا ويسعى بالصعود به إلى الدوري الإسباني للدرجة الأولى خلال الموسم المقبل.