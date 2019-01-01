رسالة صلاح إلى ليفربول في مواجهة برشلونة

المصري يغيب عن المباراة بسبب الإصابة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

ظهر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي برسالة محفزة في ملعب أنفيلد، قبل مواجهة الفريق ضد برشلونة الإسباني.

وارتدى صلاح قميصاً كُتب عليه "لا تستسلم أبداً"، على هامش مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان الريدز قد سقطوا بثلاثية نظيفة في الذهاب على ملعب كامب نو، سجلها ليونيل ميسي (هدفين) ولويس سواريز.

في مباراة البريميرليج التالية ضد نيوكاسل يونايتد، خرج صلاح مصاباً وتم الإعلان عن غيابه رسمياً رفقة روبرتو فيرمينو.

يذكر أن ليفربول لا يزال في سباق البريميرليج بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر، قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة.