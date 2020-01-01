رسالة صريحة من برشلونة: آرتور غير قابل للمس

بعد الأنباء الأخيرة حول انتقاله لإنتر في صفقة تبادلية

بعث نادي برشلونة الإسباني، برسالة واضحة لكل من يريد التعاقد مع لاعبه آرتور ميلو في الصيف، بالرفض القاطع لإمكانية رحيله بأي شكل من الأشكال.

برشلونة يستعد لصيف مشتعل خلال الأشهر القادمة، حيث من المتوقع عرض العديد من اللاعبين للبيع، لتوفير الأموال الكافية للإنفاق على صفقات ضخمة.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن آرتور خارج هذه القائمة بالكامل، بناء على رغبة جميع المسؤولين ببرشلونة، سواء كيكي سيتين مدرب الفريق أو جوسيب بارتوميو رئيس النادي.

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وأوضحت أن لاعب الوسط البرازيلي متواجد بقائمة أخرى، بها ليونيل ميسي وفرينكي دي يونج وبعض اللاعبين الشباب الآخرين، كمستقبل الفريق السنوات القادمة.

ويأتي ذلك بعدما انتشرت بعض التكهنات، حول رغبة إنتر في الحصول على خدمات آرتور، وإدراجه بالصفقة التبادلية التي قد تنقل لاوتارو مارتينيز من الفريق الإيطالي لنظيره الإسباني.

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ولا ينظر بارتوميو رئيس النادي بهذه الأنباء لأي اهتمام، نظراً للتقدير العالي الذي يحظى به اللاعب بالنادي، ومقارنته بأسطورة النادي تشافي هيرنانديز.

وعلى جانب آخر تستمر مفاوضات برشلونة مع حارسه الألماني تير شتيجن في التعثر، وسط احتمالات متزايدة حول إمكانية رحيله.