رسالة شديدة اللهجة من جمهور الأهلي للاعبين في مواجهة فيتا كلوب

المارد الأحمر لا يزال يبحث عن لقبه التاسع

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حذر جمهور الأهلي المصري لاعبي الفريق من التخاذل أثناء استهلالهم المشوار الجديد دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه المارد الأحمر حاليًا فيتا كلوب الكونغولي، على استاد برج العرب بالإسكندرية، بالجولة الأولى من دور المجموعات.

جماهير الشياطين الحمر الحاضرة للقاء رفعت لافته كُتب عليها: "لن نقبل بتخاذل .. استيقظوا!".

حسين الشحات يُسجل الظهور الأول له في تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. ⚽️ pic.twitter.com/kwr3w6EeLx — جول مصر (@goaleg) ١٢ يناير ٢٠١٩

وكان الأحمر قد وصل لنهائي دوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين عامي 2017 و2018 إلا أنه يفشل في كل مرة في الحصول على اللقب، حيث خسر النهائي الأول أمام الوداد المغربي والثاني أمام الترجي التونسي.

يذكر أن الأهلي يقع في المجموعة الرابعة، التي تضم بجانب الفريق الكونغولي، سيمبا التنزاني وشبيبة الساورة الجزائري.