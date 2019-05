رسالة إلى ريال مدريد؟ هازارد يتصدر دعاية قميص تشيلسي الجديد

أعلن تشيلسي عن القميص الأساسي الجديد الذي يسخوض به غمار الموسم المقبل محلياً وأوروبياً، واختار نجمه إيدن هازارد لتصدر الحملة الدعائية.

وحامت الشائعات الفترة الأخيرة حول مستقبل هازارد وإمكانية رحيله والانضمام لريال مدريد، الأمر الذي رحب به اللاعب في أكثر من مناسبة.

ونشر الحساب الرسمي لتشيلسي صور الطقم الجديد الخاص بالفريق وهو يرتديه الثلاثي هازارد، نجولو كانتي، وإيثان أمبادو، بالإضافة للاعبات من فريق السيدات.

Introducing our 2019/20 @nikefootball home kit! 👕



Get yours 👉 https://t.co/TJfP0JhBuG#ITSACHELSEATHING pic.twitter.com/mq5cKQ7VT4