رسالة خفية إلى كومان؟ .. جريزمان يشيد بتوظيف ديشان له في فرنسا

هل يوجه جريزمان رسالة إلى كومان؟

أشاد أنطوان جريزمان، لاعب برشلونة، بمدرب منتخب فرنسا، ديدييه ديشان بسبب قدرته على توظيفه بصورة جيدة مع الديوك.

جريزمان يعاني في برشلونة من عدم قدرته على الاندماج مع المجموعة رغم انضمامه في صيف 2019 مقابل 120 مليون يورو.

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وسجل جريزمان هدفًا في ليلة فوز فرنسا على كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية ليستمر في ملاحقة البرتغال على صدارة المجموعة.

وقال جريزمان في تصريحات لقناة تيليفوت الفرنسية: "المدرب يعرف جيدًا أين يضعني في الملعب، وأحاول استغلال كل فرصة لأجل التطور مستفيدًا من مركزي وثقة المدرب وزملائي في قدراتي".

وتابع: "مواجهة كرواتيا كانت صعبة وليست جميلة للمتابعة أو اللعب والأرضية كانت سيئة، لكننا نعرف كيف نعاني حتى ضد الرياح. لقد أظهرنا قوتنا الحقيقية في اللقاء".

وكان رونالد كومان، مدرب برشلونة، قد صرّح في ليلة تقديمه أنّ جريزمان بحاجة لتوظيف أفضل للاستفادة منه مع برشلونة.

ورغم ذلك، إلا أنّ جريزمان لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف في 3 مباريات بالدوري الإسباني مع برشلونة خلال الموسم الحالي.

كما أنّه لم يكمل أي مباراة رسمية وخرج بديلًا في الشوط الأول أمام سيلتا فيجو بعد طرد مواطنه كليمون لونجليه.