رسالة خاصة من ميلويفيتش للاعبي الأهلي بعد قرار عودة الدوري السعودي

الأهلي يستعد لعودة الدوري السعودي

وجه فلادان ميلويفيتش المدير الفني لفريق الأهلي السعودي، رسالة للاعبين عقب تحديد موعد عودة الدوري السعودي للمحترفين.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت أمس الخميس، موعد عودة الدوري السعودي للمحترفين أغسطس المقبل، بعد فترة توقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونشر النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة، فيديو للمدير الفني أثناء إرساله أول كلمات للاعبين عقب قرار عودة الدوري.

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وعلق النادي على الفيديو الخاص بالمدير الفني قائلًا: "أنا راجع أشوفك"، مع قيام المترجم الخاص بالفريق بترجمة رسالة المدرب للاعبين.

ويسعى الأهلي للاستعداد جيدًا خلال الفترة الحالية قبل عودة المنافسات مرة أخرى، للمنافسة على المراكز المتقدمة في الدوري السعودي.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 37 نقطة بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثالث الوحدة برصيد 39.