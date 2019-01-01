رسالة خاصة من متعب إلى عبدربه بعد الاعتزال

عبدربه أعلن اعتزال كرة القدم نهائيًا

فيسبوك تويتر عبده الليثي

وجه عماد متعب رسالة إلى حسني عبدربه، لاعب وسط الإسماعيلي، بعد إعلان الأخير قراره باعتزال كرة القدم نهائيًا.

وكان عبدربه قد أعلن اليوم الخميس، اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة رائعة مع الدراويش ومنتخب مصر وتحقيق بطولة إفريقيا.

وكتب متعب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رسالة لعبدربه تمجيدًا لمسيرته مع كرة القدم. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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ونشر متعب عبر حسابه الشخصي على "تويتر" رسالة بصورة له بجوار عبدربه قائلًا: "لكل بداية نهاية.. شكرًا حسني عبدربه علي مشوار يحترم كنت شاهد عليه من البداية للنهاية".

لكل بداية نهاية .. شكرا حسني عبدربه علي مشوار يحترم كنت شاهد عليه من البداية للنهاية pic.twitter.com/sYPaS9pFXF — Emad Meteb (@emadmeteb90plus) January 17, 2019

وكانت مسيرة لاعب الدراويش مليئة بالتألق مع المنتخب المصري بعد حصوله على أفضل لاعب في كأس الأمم 2008، بعد أن كان أفضل اللاعبين في التشكيل الرسمي.