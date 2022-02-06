رسالة خاصة من فيجو إلى "والده الروحي" كيروش قبل نهائي إفريقيا

يرى البرتغالي لويس فيجو أسطورة البرتغال ونجم ريال مدريد السابق أن مواطنه، كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر هو "والده الروحي" في كرة القدم.

كيروش يخوض مباراة مصيرية مساء الأحد مع "الفراعنة"، وذلك حين يواجه السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

منتخب مصر، وصل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا تحت قيادة كيروش، ليكون أمام المدرب البرتغالي المخضرم فرصة كبرى لحصد أول لقب في مسيرته مع المنتخبات الوطنية.

صحيفة "ماركا" الإسبانية تحدثت مع فيجو لأخذ رأيه في مسيرة كيروش الطويلة، والفترة التي دربها فيها سواء مع منتخب البرتغال للشباب أو مع ريال مدريد.

وقال فيجو: "لقد كان كيروش بالنسبة لي مثل والدي الروحي في كرة القدم، منحني الفرصة في فئات الشباب مع البرتغال، وحصل على العديد من الألقاب الهامة كمدرب".

وأضاف: "إنه مدرب منهجي، وشخص فائز، أعتقد أنه قبل كل شيء كان شخصًا محوريًا للغاية في مسيرتي الكروية".

واختتم فيجو: "لقد كان مهمًا للغاية في تطور مستواي ومسيرتي، كان بمثابة أب لي، وأتمنى له كل التوفيق في المباراة النهائية".

يذكر أن فيجو تدرب تحت قيادة كيروش في منتخب البرتغال تحت 16 عامًا خلال الفترة بين 1989 و1991، وحقق خلال تلك الفترة لقب بطولة أوروبا للشباب مرة واحدة، ولقب كأس العالم للشباب مرتين.

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