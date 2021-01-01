رسالة تفاؤل وحماس من لابورتا رغم خسارة برشلونة للكلاسيكو

جوان لابورتا رئيس برشلونة يبعث برسالة تفاؤل بالرغم من خسارة الكلاسيكو من ريال مدريد.

أعرب خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة عن ثقته في الفريق وفي قدرتهم على المنافسة في الدوري الإسباني حتى اللحظات الأخيرة من عمر البطولة.

جاء هذا في تغريدة نشرها لابورتا، وأكد خلالها أن الوقت لا يزال مبكرًا للحديث عن حسم لقب الدوري أو ابتعاد برشلونة عن المنافسة.

وقال لابورتا: "لا يزال أمامنا ثمانية لقاءات في الدوري الإسباني من أجل تحقيق هدفنا والفوز بالبطولة".

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وأضاف الرئيس المنتخب حديثا في برشلونة: "ليس لدي أي شك أن الفريق سيقاتل حتى النهاية لتحقيق ذلك، فلتحيا برشلونة".

وشهدت المباراة بالأمس جدلًا تحكيميًا واسعًا بعدما رفض الحكم احتساب ركلة جزاء لبرشلونة واحتساب أربع دقائق كوقت محتسب بدل من الضائع فقط في نهاية اللقاء.

وكانت المباراة قد انتهت بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث تقدم الملكي في الشوط الأول وضاعف النتيجة، قبل أن يحاول برشلونة العودة في الشوط الثاني ويسجل هدفه الوحيد.

جدير بالذكر أن خسارة برشلونة بهدفين مقابل هدف مساء الأمس وضعت ريال مدريد على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة وبشكل مؤقت لحين انتهاء مواجهة ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد.