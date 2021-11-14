رسالة تحذير لبرشلونة وباريس سان جيرمان .. نيوكاسل قادم للتفوق على الجميع!

صحيح أن نيوكاسل يونايتد في الأعوام الماضية عانى كثيرًا وكان دائمًا في صراع البقاء بالدوري الإنجليزي، لكن دراسة جديدة أثبتت أن الماجابيس يتفوقون على باريس سان جيرمان وبرشلونة عندما يتعلق الأمر بـ"استدامة" الفريق، كما أنهم أقرب إلى الكبار أمثال مانشستر سيتي وليفربول.

وكان صندوق الاستثمار السعودي قد استحوذ على نيوكاسل في الأشهر الماضية، وكانت أولى قرارات الإدارة الجديدة الإطاحة بستيف بروس من قيادة الفريق في ظل احتلاله المركز قبل الأخير من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، مع تعيين إيدي هاو في محله.

الإحصائية التي قدمها مرصد CIES لكرة القدم تحدثت عن استدامة الفريق، أي الاعتماد على نفس العناصر لمدة طويلة وعدم بيع اللاعبين، وهنا أتت أنباء إيجابية للغاية بالنسبة لنيوكاسل.

ما هي أكثر فرق أوروبا استدامة؟

ووفقًا للتقرير، فإن مانشستر سيتي هو النادي الأكثر استقرارًا في العالم، والاستدامة هنا تتحدد على أساس عمر اللاعبين ومدة استمرارهم مع أنديتهم ومدة عقودهم.

من ناحية معدل أعمار اللاعبين، بلغ في السيتي 27 عامًا و 22 يومًا، أما متوسط مدة العقد فتبلغ ثلاثة أعوام و 109 يومًا، مع استمرار اللاعبين في ملعب الاتحاد لمدة ثلاث سنوات و116 يومًا.

النبأ الجيد لنيوكاسل هو أنهم في المرتبة السابعة، حيث أتى معدل أعمار اللاعبين 27 عامًا و 285 يومًا، إلى جانب متوسط مدة عقد بلغت سنتين و 328 يومًا، مع البقاء في سانت جيمس بارك لفترة مماثلة للتي يبقى بها اللاعبون مع مانشستر سيتي.

وبشكل عام أتت قائمة الأندية العشرة الأولى على النحو الآتي:

مانشستر سيتي ريال سوسييداد ليفربول لايبزيج مانشستر يونايتد ليدز يونايتد نيوكاسل يونايتد ريال مدريد أتلتيك بيلباو توتنهام

ما أسباب تفوق نيوكاسل في هذا الصدد؟

ببساطة، الواضح أن الأمر يتعلق بمدى الاستقرار على التشكيلة الفريق ودمج اللاعبين، وفي حقبة المالك القديم لنيوكاسل، مايك أشلي، لم يقدم النادي الإنجليزي على صفقات عدة، لذلك حافظ على قوامه الأساسي بالتحديد في آخر ثلاثة أعوام.

أما أندية مثل برشلونة وباريس سان جيرمان، اعتمدت على إبرام صفقات جديدة في كل موسم والتفريط في اللاعبين بسهولة، وهذا ما يجعلها بعيدة حتى عن أول 30 نادٍ من ضمن القائمة التي أعدها المرصد.

وبالنظر إلى قائمة العشر أندية الأكثر استدامة، فالحقيقة أن الاستقرار لا يعني بالضرورة النجاح، فمثلًا مانشستر سيتي وليفربول حققا نجاحات عظيمة، في مقابل أداء هزيل لمانشستر يونايتد ونيوكاسل وبيلباو وتوتنهام.

ولكن في النهاية، يمكن أن تكون الاستدامة أساسًا يُبنى عليه أو يتم تحسين الفريق من خلاله، وهو بالتأكيد نتائجه الإيجابية أسرع بكثير من شراء فريق جديد بالكامل.

بالطبع، تُدرك الإدارة الجديدة لنيوكاسل ذلك، وإن كان يتوقع أن يتغير معدل الاستدامة مستقبلًا في النادي الإنجليزي قياسًا بأن القائمة الحالية أقل من مستوى التطلعات.

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