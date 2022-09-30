رسالة تحذيرية للنصر .. "الأموال وحدها لا تجلب البطولات"

النادي السعودي هو الأعلى قيمة سوقية في الوطن العربي

وجه الناقد الرياضي محمد الدويش رسالة تحذيرية لنادي النصر السعودي، إدارة ومدرب ولاعبين، بأن الأموال فقط لا تصنع البطولات والتي هي الأهم للجماهير العاشقة.

النصر ليس فقط هو الأعلى قيمة سوقية في دوري روشن السعودي، بل كذلك الوطن العربي كافة، وذلك بفضل امتلاكه العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أندرسون تاليسكا وفينسنت أبو بكر وديفيد أوسبينا.

وتبلغ القيمة السوقية للنادي العاصمي 64 مليون يورو تقريبًا متفوقًا على الهلال بفارق 4 ملايين يورو تقريبًا، حيث تبلغ القيمة السوقية للزعيم 60.73 مليون يورو.

الدويش المعروف بميوله النصراوية كتب عبر تويتر موجهًا رسالة للنصر "النصر يتصدر القيمة السوقية بـ 63,95 مليون يورو ! متى يتصدر القيمة النقطية؟".

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وأضاف مطالبًا بترجمة ذلك التفوق لنجاح رياضي وحصد الألقاب "اليوروات وحدها لاتصنع البطولات!".

النصر الذي يستعد لمواجهة الاتحاد على ملعبه مرسول بارك ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي مساء غدٍ الأحد خرج بموسم صفري في 2021-2022 ولذا تحركت الإدارة جيدًا في سوق الانتقالات الصيفي بالتعاقد مع المدرب رودي جارسيا وضم عدد من النجوم مثل أوسبينا وجيسلان كونان وعبد الرحمن غريب نجم الأهلي.

النصر كان قد تُوج بالدوري السعودي لآخر مرة موسم 2018-2019 بقيادة عبد الرزاق حمدالله وجوليانو ونور الدين أمرابط وجميعهم غادر النادي على مدار العامين الماضيين، وقد انضم الأول إلى الاتحاد في يناير الماضي.

يُشار إلى أن صحيفة الاقتصادية السعودية كانت قد نشرت اليوم قائمة أعلى الأندية العربية من حيث القيمة السوقية وقد حل النصر في الصدارة وخلفه الهلال ثم الشارقة الإماراتي.

وسيطرت أندية دوري روشن السعودي على القائمة بتواجد 5 أندية هي الاتحاد والشباب والاتفاق بجانب قطبي العاصمة.