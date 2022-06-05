رسالة تحذيرية للاتحاديين: تصالحوا مع الشباب وإلا ستدفعون الثمن غاليًا

الشباب بصدد تقديم شكوى ضد الاتحاد

وجه الصحفي عماد الصائع رسالة تحذيرية شديدة اللهجة إلى المسؤولين في نادي الاتحاد السعودي طالبهم خلالها بالصلح مع نظرائهم في الشباب بخصوص قضية المدافع أحمد شراحيلي، وإلا سيدفعون الثمن غاليًا.

خالد البلطان رئيس نادي الشباب كان قد أعلن قبل عدة أيام أنه بصدد تقديم شكوى رسمية ضد الاتحاد بخصوص ارتكابه لعدة مخالفات خلال تعاقده مع شراحيلي أبرزها التفاوض معه قبل دخوله الفترة الحرة في عقده.

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الاتحاد كان قد أعلن ضم شراحيلي بعد ساعات قليلة من دخوله الفترة الحرة في عقده مع الشباب والذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري، وقد كشف البلطان أنه حاول الصلح كثيرًا مع الاتحاديين لكنه وجد الباب مغلقًا دومًا مما دفعه لتقديم الشكوى حفاظًا على حقوق ناديه.

الصائع أكد أن الشبابيين يمتلكون أدلة قوية تُدين الاتحاد وشراحيلي وتُثبت أن التفاوض بينهما بدأ قبل فترة الـ6 أشهر الأخيرة في عقد اللاعب مع الشباب، ناصحًا مسؤولي الاتحاد بالخضوع للصلح مع البلطان وإلا سيدفعون ثمنًا غاليًا قد يصل إلى حد المنع من القيد لفترتي انتقال.

وأضاف خلال تصريحاته المثيرة في برنامج الحصاد الرياضي "البلطان أمهل الاتحاديين مهلة طويلة جدًا لأنه كان يبحث عن حل ودي بسبب العلاقة الجيدة بين الناديين، لكن رفض الاتحاديين ذلك دفعه لتقديم الشكوى، وإن كان باب الصلح مازال مفتوحًا".

تابع "إن لم يرضخ الاتحاديون للصلح سيدفعون الثمن غاليًا، ولنا في الأهلي خير مثال حين تقدم الشباب ضده بشكوى وفاز بها، الشباب يمتلك أدلة كاملة تُدين اللاعب والاتحاد".

وعند سؤاله عن نوعية تلك الأدلة، أجاب "حديث اللاعب في إحدى وسائل الإعلام المرئية، بجانب تأكيد اللاعب لمسؤولي الشباب وجود مفاوضات بينه وبين نادٍ آخر، بجانب سرعة الإعلان عن الصفقة تؤكد أن الاتفاق تم قبل بدء فترة الـ6 أشهر".

يُشار إلى أن البلطان أوضح خلال تصريحاته مع برنامج "ملعب SBC" أن باب الصلح مع الاتحاد مازال مفتوحًا، وشدد على أنه لا يريد التدخل في المنافسة بين الاتحاد والهلال على لقب الدوري السعودي ولم يتقدم بالشكوى الآن للتأثير على الفريق الجداوي لكن لأنه مل من الانتظار ويرغب بالحفاظ على حقوق الليوث.