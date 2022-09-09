رسالة تحدي أمام مقر الهلال: "الزمالك هو الزعيم الأوحد"

جماهير الزمالك تتحدى الهلال

قامت جماهير نادي الزمالك بتوجيه رسالة تحدي إلى نادي الهلال، وذلك قبل مواجهة كأس سوبر لوسيل بين الفريقين مساء اليوم الجمعة، في العاصمة القطرية الدوحة.

ما هي الرسالة التي قامت جماهير الزمالك برفعه؟

قبل ساعات من انطلاق مواجهة الزمالك أمام الهلال، قام عدد من جماهير الفريق الأبيض، برفع لافتة بها رسالة تحدي أمام مقر نادي الهلال في العاصمة السعودية الرياض.

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Shahid

الجماهير قامت برفع لافتة مكتوب عليها: "الزمالك هو الزعيم الأوحد للوطن العربي"، تم تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وتبين أن رابطة مشجعي الزمالك "أولتراس وايت نايتس" هي من قامت برفع تلك اللافتة، وقامت بنشر رسالة قبل تلك المواجهة عبر حسابهم على موقع "تويتر".

وجاءت نص الرسالة كالآتي: "نحن على موعد مع حدث جديد لنادينا العظيم في المحافل العربية التي يعلم الجميع دائمًا بداخلها من هو نادي الزمالك، شاء من شاء وأبى من أبى، سيظل الزمالك زعيم الكرة العربية والمرعب للأندية العربية عامة والأندية السعودية تحديدًا، الزعيم الملكي يأتي إليكم من جديد".

الهلال والزمالك في سوبر لوسيل

يواجه فريق نادي الهلال "بطل الدوري السعودي"، نظيره الزمالك "بطل الدوري المصري"، في مباراة كأس سوبر لوسيل على الملعب الذي سيستضيف نهائي كأس العالم قطر 2022.

المباراة ستقام مساء اليوم الجمعة، حيث من المنتظر أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا، في ظل نفاد تذاكر المباراة منذ حوالي 6 أيام.

ومن المقرر أن يحصل الفائز في تلك المباراة على 1.5 مليون دولار، بينما يحصل الخاسر على مليون دولار.

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