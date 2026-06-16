رسالة إلى تشيفيرين.. هل اكتفيت متعة أمام السعودية ومصر والمغرب وكاب فيردي؟!

خرج علينا رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا ألكسندر تشيفيرين بتصريحات تعبر عن عقلية نخبوية واضحة هاجم فيها النظام الحالي لبطولة كأس العالم 2026 المكون من 48 منتخبًا مدعيًا أن زيادة المقاعد قللت الجودة الفنية وأنتجت مباريات بلا معنى.

هذه الرؤية الضيقة تتجاهل الفلسفة الحقيقية للعبة وتتناسى تاريخ المونديال الذي لم يخل أبدًا من النتائج الكبيرة حتى عندما كان يضم عددًا أقل من المنتخبات، كما أنها تعكس رغبة واضحة في احتكار المتعة الكروية وحرمان قارات بأكملها من حقها العادل في التمثيل العالمي.

واقع الميدان يكذب ادعاءات تراجع الجودة

جاءت نتائج الجولة الأولى من النسخة الحالية لتثبت خطأ هذه النظرة المتعالية تمامًا، فالمنتخبات التي صنفها البعض في مستويات أدنى انتزعت احترام الجميع بأداء بطولي مذهل.

لقد رأينا منتخب المغرب يفرض تعادلاً تاريخيًا بنتيجة 1-1 على منتخب البرازيل المدجج بالنجوم وكان الأحق بالفوز، ورأينا منتخب كاب فيردي يفجر مفاجأة مدوية بفرض التعادل السلبي على منتخب إسبانيا. كما نجحت منتخبات مثل قطر ومصر والسعودية في فرض التعادل بنتيجة 1-1 على منتخبات بحجم سويسرا وبلجيكا وأوروجواي وبعضها حتى حزن لعدم حصد نقاط المباراة كاملة.

ولم تقتصر المفاجآت على المنتخبات العربية والأفريقية بل امتدت لتشمل قارة آسيا، حيث قلب منتخب كوريا الجنوبية تأخره إلى فوز مثير بنتيجة 2-1 على تشيكيا وتفوقت أستراليا بثنائية نظيفة على تركيا بينما فرضت اليابان تعادلاً مثيرًا بنتيجة 2-2 على هولندا، وتعادلت إيران بنتيجة 2-2 أمام نيوزيلندا.

هذه النتائج تؤكد أن اتساع رقعة المشاركة منح هذه المنتخبات الثقة والدافع لإثبات جدارتها على المسرح العالمي، وأن الفجوة الفنية تضيق بفضل الاحتكاك المستمر ولاتتسع كما يزعم تشيفيرين.

مباريات غاب عنها التكافؤ في العصور الذهبية للبطولة

الحجة القائلة بأن زيادة عدد المنتخبات هي السبب وراء غياب التكافؤ الفني تنهار تمامًا عند مراجعة تاريخ البطولة في نسخها السابقة التي كانت تضم 32 أو 24 أو حتى 16 منتخبًا فقط.

ففي عصر الـ 32 منتخبًا شهدنا فوز البرتغال على كوريا الشمالية بسباعية نظيفة في نسخة 2010، بل إن الصدمة الأكبر كانت في نسخة 2014 عندما سحقت ألمانيا منتخب البرازيل على أرضه ووسط جماهيره بسبعة أهداف لهدف في نصف النهائي في مباراة افتقدت للتكافؤ الذهني والفني بشكل كامل.

وإذا عدنا إلى عصر الـ 24 منتخبًا سنجد النتيجة الأكبر في تاريخ كأس العالم عندما دمرت المجر شباك السلفادور بنتيجة 10- في نسخة 1982، وفوز الاتحاد السوفيتي على المجر بستة أهداف نظيفة في نسخة 1986.

وحتى في العصور القديمة عندما كانت البطولة نخبوية وتضم 16 منتخبًا فقط شهدنا انتصارات كارثية مثل فوز المجر على كوريا الجنوبية بنتيجة 9 - 0 في نسخة 1954، وفوز يوغوسلافيا على منتخب زئير الذي يعرف حاليًا بجمهورية الكونغو الديمقراطية بنفس النتيجة في نسخة 1974.

هذا التاريخ الحافل يوضح أن الفوارق الكبيرة والنتائج الضخمة جزء من طبيعة اللعبة وتحدث في كل الأنظمة الكروية وليست وليدة زيادة عدد المنتخبات الحالية.

أجيال ذهبية دفعت ثمن ظلم "الكوتة" القارية

لسنوات طويلة عانت قارات مثل أفريقيا وآسيا من إجحاف شديد في توزيع المقاعد المونديالية، مما حرم التاريخ الكروي من رؤية أجيال استثنائية لمجرد أن مقاعد القارة كانت محدودة للغاية.

منتخب مصر على سبيل المثال امتلك في الفترة من 2006 إلى 2010 جيلًا ذهبيًا مرعبًا سيطر على القارة الأفريقية وحقق ثلاثة ألقاب متتالية لكأس الأمم الأفريقية وهزم إيطاليا وأحرج البرازيل، لكنه غاب عن المونديال بسبب نظام التصفيات الإقصائي الصارم والمقاعد الخمسة المتاحة وقتها.

وتكرر الأمر في نسخة 2022 عندما كان محمد صلاح في قمة توهجه العالمي واصطدم بالمنتخب السنغالي القوي ليغيب عن البطولة بركلات الترجيح.

ولم تكن مصر الضحية الوحيدة، بل غاب جيل نيجيريا المرعب في نسخة 2006 وغاب جيل كوت ديفوار في نسخة 2002، وجيل كولومبيا في تسعينيات القرن الماضي بسبب طحن التصفيات اللاتينية التي تمنح الأفضلية الدائمة للبرازيل والأرجنتين.

كما عانت أستراليا في التسعينيات عندما كانت قارة أوقيانوسيا تملك نصف مقعد فقط، مما كان يجبرها على خوض ملاحق مستحيلة أمام عمالقة أمريكا الجنوبية لتغيب أجيال بارزة عن المحفل العالمي بسبب سوء التوزيع الإداري للمقاعد.

المقترح البديل الذي يتهرب منه اليويفا

إذا كان السيد تشيفيرين حريصًا فعلاً على القيمة الفنية للبطولة ويرى أن الحل يكمن في تقليص عدد الفرق والعودة إلى نظام الـ 32 منتخبًا، فإننا نرحب بهذا الاقتراح ولكن بشرط واحد عادل.

يجب أن يتم إعادة توزيع المقاعد الـ 32 بشكل يضمن العدالة والمساواة بين القارات كافة، فهل الاتحاد الأوروبي مستعد للتنازل عن جزء كبير من حصته الضخمة والمبالغ فيها الممنوحة للقارة العجوز لصالح قارات أفريقيا وآسيا لضمان تمثيل عادل للجميع؟ إذا كان مستعدًا لذلك فنحن نرحب بتقليص البطولة فورًا والعودة للنظام القديم.

لكن الحقيقة المجردة هي أن تشيفيرين لا يبحث عن الجودة الفنية بقدر ما يبحث عن حماية المصالح النخبوية والاحتكار الأوروبي للمحفل العالمي، مستكثرًا على بقية شعوب الأرض فرصة الوجود والتطور ونيل شرف المحاولة.

بيت القصيد

إن كأس العالم ليس ملكًا خاصًا للاتحاد الأوروبي أو المنتخبات التاريخية الكبرى، بل هو احتفال عالمي ينتمي لكل شعوب الأرض دون استثناء.

توسيع البطولة إلى 48 منتخبًا لم يكن خطأ تنظيميًا بل كان خطوة تصحيحية متأخرة لإنصاف قارات عانت التهميش لعقود طويلة، وتأكيدًا على أن كرة القدم لعبة ديمقراطية تمنح الحلم للجميع وتتطور بالاحتكاك ومنح الفرص، لا بالانغلاق والاستعلاء النخبوي.