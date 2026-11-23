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أعلن مايكل أوليسي موقفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الجدل الدائر حول القدرة البدنية والفنية لجمال موسيالا.

يبدو جليًا أن مايكل أوليسي غير راضٍ عن طريقة تعامل بايرن ميونخ مع زميله جمال موسيالا خلال الأيام الماضية.

فقد سجّل النجم الفرنسي، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، إعجابه بمنشور لخبير الانتقالات فابريزيو رومانو، يظهر فيه موسيالا، وأسفل الصورة اقتباس من البيان العلني لنقابة اللاعبين الدولية «فيفبرو» بشأن تصريحات عدد من مسؤولي البايرن عن موسيالا، جاء فيه: «يجب على بايرن ميونخ أن يحترم موسيالا». وهي رسالة حصدت مئات الآلاف من الإعجابات على منشور رومانو، من بينها إعجاب أوليسي.

Instagram @fabriziorom

ويدور الجدل حول موسيالا بعدما أبدى كل من رئيس مجلس الإدارة التنفيذية يان كريستيان دريسن وعضو مجلس الرقابة كارل هاينز رومينيجه، خلال الأيام الماضية، شكوكًا في القدرة البدنية والفنية للاعب البالغ من العمر 23 عامًا، وذلك بعد أسبوعين من تصريحات عرّاب النادي أولي هونيس. وكان رومينيجه الأكثر صراحة مساء الجمعة على هامش تعادل البايرن مع كولن 1-1 في الدوري الألماني، إذ قال لشبكة سكاي: «ما نعرفه يدفعنا للأسف إلى الاعتقاد بأنه سيكون من الصعب العودة إلى المستوى الذي قدّمه مرارًا هنا في هذا الملعب».

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ويعاني موسيالا من خلل وظيفي عصبي يؤدي إلى نوبات غياب مؤقتة وقصيرة، لكنها قابلة للعلاج بشكل جيد . ووفقًا لمعلومات صحيفة بيلد، فإن العلاج الدوائي لنوبات الغياب التي يعانيها موسيالا لا يزال «يمثل تحديًا كبيرًا». إذ تعرّض موسيالا يوم الإثنين الماضي لنوبة غياب جديدة .

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وتتضاعف حدة هذه المشكلة لأن موسيالا بات، منذ تمديد عقده في فبراير 2025، من أعلى اللاعبين أجرًا في شارع زابينر، براتب يُقدَّر بـ25 مليون يورو سنويًا. ويأمل البايرن، بشكل صريح إلى حد ما، أن تُعالَج الهوّة بين الراتب والأداء عبر تعديل في الأجر.

ويرى لاعب الدوري الألماني السابق مايك فرانز، نائب رئيس رابطة لاعبي كرة القدم المتعاقدين (VDV) منذ أربع سنوات، أن البايرن ربما سجّل هدفًا في مرماه بتصريحاته العلنية، وذلك أيضًا فيما يخص أوليسي.

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وقال يوم الأحد في برنامج «دوبل باس» على قناة سبورت1: «لديك في صفوفك مايكل أوليسي، الذي قد يكون أفضل لاعب في العالم مستقبلًا. ومن المفترض أن يمدد عقده ويحصل على راتب كبير. لكن الفكرة ستبقى في ذهنه: إذا مرضت أو أُصبت ولم أقدّم المستوى المطلوب، فسأُلقى للذئاب علنًا. يا إلهي، أعتقد أنهم لم يُحسنوا إلى أنفسهم بذلك».

Getty Images

بايرن ميونخ يسعى لتمديد عقد مايكل أوليسي

يرتبط أوليسي بعقد مع النادي البافاري حتى عام 2029. ويرغب البايرن في ربطه بعقد أطول، غير أن الدولي الفرنسي لم يُدلِ بأي تصريح في هذا الشأن حتى الآن. وتتواصل الشائعات حول كونه هدفًا مفضلًا لريال مدريد، عملاق الكرة الإسبانية.

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وتعرّض أوليسي لإصابة مساء الجمعة أمام كولن إثر التحام على الكرة، أسفرت عن كدمة في مشط القدم. ومن المرجح أن يغيب عن مواجهة ليل في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء، بحسب ما أوضحه رئيس البايرن هربرت هاينر يوم السبت على هامش الجمعية العمومية السنوية في قاعة «بي إم دبليو بارك» بميونخ.